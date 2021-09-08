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среда, 08 сентября 2021 13:31

Страну окутают опасные туманы: украинцев удивили прогнозом

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Антициклон Hermelinde удерживает над Украиной сухую теплую погоду.

Осадков 9 сентября во всех областях не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Антициклон продолжит держать тепло над Украиной
Антициклон продолжит держать тепло над Украиной

"Температура воздуха и в дальнейшем будет угождать нам. Но без атмосферных явлений не останемся - будут возникать красивые, хотя и опасные для водителей туманы видимостью 300-500 метров. Они будут плавать преимущественно утром и вечером", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Во всех областях Украины дождей не предвидится
Во всех областях Украины дождей не предвидится

Завтра дневная температура воздуха установится в пределах +20...25°С. Дождей не предвидится, будет малооблачная погода. Ночью заморозки отступят, ожидается +8...14°С.

В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается +22...24°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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Дата
08
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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