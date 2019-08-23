Страна Азии ввела электронные визы для украинцев

Лаос ввел электронные визы. Фото: "Туристический Клуб"

Лаос ввел для украинцев электронные визы сроком до 30 суток.

В Facebook об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"В Лаос с электронной визой. Такую возможность введен правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины (туристические поездки сроком до 30 дней)", - говорится в сообщении.

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Зарегистрироваться для получения электронной визы необходимо на портале eVisa Lao Official Online Visa.

Украинцы получили возможность посещать Северную Македонию без оформления визы. Кабинет министров Украины утвердил соглашение, подписанное в июле с правительством Республики Северная Македония, "об условиях взаимных поездок граждан" двух стран, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.