Штрафы и лишение свободы: начали наказывать нарушителей на электросамокатах

В Украине начали осуждать "самокатчиков". Все приговоры касаются штрафов и условного лишения свободы. Фото: unian.ua

В Украине за ДТП начали наказывать водителей электросамокатов. За нарушение правил дорожного движения водителей штрафуют и даже приговаривают к условному лишению свободы.

В Едином реестре судебных решений зафиксировано три уголовных дела, связанные с ДТП на электросамокате, сообщается на платформе "Опендатабот". В двух случаях суд признал виновным именно водителей самокатов.

В одном из дел, говорится о том, как водитель самоката ехала с ребенком по тротуару и сбила женщину. В результате столкновения потерпевшая получила травмы средней тяжести, длительное время провела в больнице и была вынуждена установить эндопротез, чтобы снова иметь возможность передвигаться.

В этом деле суд признал водителя самоката виновной и назначил наказание - один год условного заключения, возмещения стоимости лечения - 112,1 тыс. грн. А также морального вреда - 23 тыс. грн и половины расходов на юридическое сопровождение. При этом, права управления женщину не лишили и вернули самокат, на котором произошел инцидент.

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Во втором случае водитель самоката сбил девушку на велосипеде. Его признали виновным и назначили штраф 3,4 тыс. грн. Кроме того, виновника обязали уплатить потерпевшему 70 тыс. грн морального ущерба и 37,2 тыс. грн материального.

Сейчас в Украине большинство столкновений и ДТП, связанных с вождением самокатов, квалифицируются как административное нарушение. В судебном реестре зафиксировано 16 таких дел.

За нарушение ПДД за административным постановлением еще год назад водители платили штраф 340 грн, а уже в 2021 году сумма штрафа составляет 850 грн.

В Киеве все семь операторов проката электросамокатов снизили предельную скорость до 20 км/ч. Кроме снижения предельной скорости, операторы полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал.