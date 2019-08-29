Сторонники русской церкви сняли украинский флаг возле храма

 
Ексклюзивы
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 5256
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 729
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1260
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3 Просмотров: 2493
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 864
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1251
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1359
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 720
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14824
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
10
3
8
18
11
Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект
Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
Видео
Все видео
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 5229
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6273
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2484
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2655
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 1026
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 12:09

Сторонники русской церкви сняли украинский флаг возле храма

1 Комментировать
Сторонники русской церкви сняли украинский флаг возле храма
Сторонники русской церкви в Украине сняли государственный флаг на Винничине. Фото с открытых источников.

В селе Хижинцы в Винницкой области возле храма, которым пользуются по очереди прихожане ПЦУ и УПЦ МП, сторонники московской церкви сняли вывешен накануне Украинский Государственный Флаг.

"Накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, в с. Хижинцы Винницкого района сторонники Московского Патриархата сорвали государственный флаг Украины, который верующие ПЦУ установили возле своей церкви", - сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

По словам местного священника отца Софрония (Чуприни) сторонники ПЦУ 27 августа дважды пытались поднять знамя у храма. Первый раз им не удалось. Вечером флаг был поднят. И когда мужчины, которые поддерживают ПЦУ, пришли в церковь 28 августа, после того, как закончилось богослужение сторонниками УПЦ МП, то флага уже не было.

Он отметил, что между прихожанами разных конфессий произошло столкновение. На место вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синод Элладской церкви подтвердил каноничность предоставления ПЦУ автокефалии

Большинство общины села Хижинцы перешли к ПЦУ еще зимой 2019-го. Однако документы на перерегистрацию до сих пор находятся в судьи. Поэтому, богослужения совершаются поочередно, но сторонники МП правят службу в храме, а ПЦУ - во дворе.

Украинская автокефалия ничем не отличается от многих автокефалий других поместных церквей. Константинопольский патриархат придает ей помощь исключительно, как церковь-мать, рассказал Вселенский патриарх Варфоломей в интервью ТСН.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сторонники русской церкви сняли украинский флаг возле храма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 8 Просмотров: 54011
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 32382
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 23476
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 19703
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 16750
Общество
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 5220
Президент Украины почтил память погибших защитников
Президент Украины почтил память погибших защитников Просмотров: 369
Какой будет погода в День знаний
Какой будет погода в День знаний Просмотров: 81
День памяти защитников: Украина впервые официально чтит погибших
День памяти защитников: Украина впервые официально чтит погибших 1 Просмотров: 351
Знаете ли вы, что такое единый социальный взнос
Знаете ли вы, что такое единый социальный взнос Просмотров: 90
Больше всего комментируют
9
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
8
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
8
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
6
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 44112
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua