Сторонники русской церкви сняли украинский флаг возле храма

Сторонники русской церкви в Украине сняли государственный флаг на Винничине. Фото с открытых источников.

В селе Хижинцы в Винницкой области возле храма, которым пользуются по очереди прихожане ПЦУ и УПЦ МП, сторонники московской церкви сняли вывешен накануне Украинский Государственный Флаг.

"Накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, в с. Хижинцы Винницкого района сторонники Московского Патриархата сорвали государственный флаг Украины, который верующие ПЦУ установили возле своей церкви", - сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

По словам местного священника отца Софрония (Чуприни) сторонники ПЦУ 27 августа дважды пытались поднять знамя у храма. Первый раз им не удалось. Вечером флаг был поднят. И когда мужчины, которые поддерживают ПЦУ, пришли в церковь 28 августа, после того, как закончилось богослужение сторонниками УПЦ МП, то флага уже не было.

Он отметил, что между прихожанами разных конфессий произошло столкновение. На место вызвали полицию.

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Большинство общины села Хижинцы перешли к ПЦУ еще зимой 2019-го. Однако документы на перерегистрацию до сих пор находятся в судьи. Поэтому, богослужения совершаются поочередно, но сторонники МП правят службу в храме, а ПЦУ - во дворе.

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