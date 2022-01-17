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понедельник, 17 января 2022 13:28

Штормовой ветер и похолодание: синоптик обновила прогноз

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18 января в Украине будет холодно и ветрено.

Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В стране новая неделя началась бурно. Как видим, атмосфера также принимает активное участие в наших событиях. На дорогах гололедица. Подозреваю, что до конца марта. Одевайтесь по погоде", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -1...6°С, на юге и на крайнем западе Украины около 0°С. Снег будет выпадать периодически и местами.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом
Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом

В Киеве Крещение пройдет с морозцем, днем ожидается -2...4°С. Снег в столице 18 января вероятен, но небольшой, будет чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер с северо-запада сильный и штормовой. Порывы возможны более 15 м/с.

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Сегодня в Украине сильные порывы ветра. Первый уровень опасности объявили в западных и северных областях. Днем в Киеве и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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