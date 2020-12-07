Штормовой ветер и 14-градусный мороз: южный циклон не дремлет

Днем во вторник температура воздуха составит -1...5°С. Фото: pexels.com

8 декабря ожидается облачность. Хотя антициклон обусловит в большинстве областей Украины сухую погоду, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков.

Южная циклоничность не станет дремать, а проберется в тыл антициклона, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Незначительные осадки днем могут достичь Винницкой и Киевской областей. Во вторник ветер восточного и юго-восточного направлений снова будет порывистым и сильным, до штормовых порывов. Холодная воздушная масса арктического происхождения будет оставаться над Украиной.

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Ближайшей ночью ожидается -5...11°С, на востоке -7...14°С, в западных областях 0...-5°С, в южной части -2...8°С, на юге Одесской области около 0°С.

Днем во вторник температура воздуха составит -1...5°С, на Западе и юге от +2...-2°С, а в Крыму и на Закарпатье +4...8°С.

В Киеве завтра станет меньше солнца, а вот облаков и влажности воздуха - больше, днем возможна небольшая снежная морось. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с более сильными порывами.

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Средняя температура ноября составляла почти +4°C, что более чем на 1,5°C выше нормы. О температурных итогах последнего месяца осени сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.