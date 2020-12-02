Аномально теплый: подвели температурные итоги ноября

Холоднее всего было в Киеве 30 числа. Фото: pixabay.com

Средняя температура ноября составляла почти + 4°C, что более чем на 1,5°C выше нормы.

О температурных итогах последнего месяца осени сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Холоднее всего было в Киеве 30 числа. Утром температура опустилась до -4°C. Самым теплым днем оказалось 7 ноября, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 11,7 ° C.

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Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.