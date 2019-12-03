Столтенберг назвал целью НАТО предотвращение вторжения России

По словам Столтенберга, в НАТО не видят непосредственной угрозы ни одному из союзников. Фото: phototass1.cdnvideo

Североатлантический альянс приложит усилия, чтобы против стран-членов НАТО не было вторжения России, которое произошло в Украине.

В НАТО нет списка врагов, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Rzeczpospolita.

"Мы посылаем России очень сильный сигнал из-за присутствия сил НАТО в Польше и странах Балтии: когда произойдет атака на Польшу или страны Балтии, ответит весь Альянс. Таким образом, мы предотвращаем атаку, это цель НАТО", - пояснил генсек.

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По словам Столтенберга, в НАТО не видят непосредственной угрозы ни одному из союзников. Он выразил свою обеспокоенность "неопределенным и непредсказуемым сфере безопасности средой" в мире.

"Конечно, мы видим новый вид терроризма -" Исламское государство ", более сильное и жестокое, чем террористические организации в прошлом. Мы видим более напористую Россию, которая вкладывает значительные средства в современную военную технику, включая ядерное оружие, нарушая тем самым международные договоры. Мы видим киберугрозы. И меняется порядок мировых сил, где позиции Китая очень сильно растут. Мы должны быть готовы к неизвестному ", - сказал генеральный секретарь.

Столтенберг уверяет, что в НАТО готовы к любым неожиданностям, однако не фокусируются на ожидании следующего кризиса.

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