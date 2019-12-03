"Это очень опасно" - Трамп пригрозил Макрону через заявление о НАТО

Трамп пристыдил Макрона через заявление о "смерти мозга" НАТО. Фото: intermarium.in.ua

Президент США Дональд Трамп назвал опасным заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

"Никто не требует НАТО больше, чем Франция, только оглянитесь на последний длительный период времени. Это очень опасное заявление. Они нуждаются в защите больше, чем кто-либо. Я думаю, что это очень обидно. Вы не можете делать подобные заявления относительно НАТО, это очень пренебрежительно", - сказал Трамп на пресс конференции в Лондоне накануне встречи лидеров стран Альянса, пишет "Европейская правда".

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В начале ноября Макрона заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. По его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО. Посоветовал ему "проверить голову".