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пятница, 29 ноября 2019 17:23

Эрдоган жестко ответил Макрону на критику НАТО

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Эрдоган жестко ответил Макрону на критику НАТО
Эрдоган посоветовал Макрону проверить голову. Фото: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО.

Посоветовал ему "проверить голову", сообщает Anadolu.

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"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрона должен проверить собственную голову, прежде чем объявлять" смерть мозга "НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО ", - сказал Эрдоган.

Президент Франции Эммануэль Макрона отказался от предложения Путина вводить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе. О своем решении он сказал людям после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

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