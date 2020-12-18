Стерненко возобновили домашний арест

Приморский суд Одессы избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Опять. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", - написал он в Facebook.

О содержании Стерненка в СИЗО ходатайствовала прокуратура.

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Следующее заседание призначичлы на 29 декабря в 12:00.

11 июня 2020 Стерненку сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что он оборонялся только в начале приступа, а затем бежал за раненым Кузнецовым почти 100 м и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненка и погиб во время нападения.

Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве. В августе ему смягчили меру пресечения, которую продолжили в сентябре.