Степанов прокомментировал игнорирование карантина во Львове

Степанов заявил, что решение горсовета не освобождает Львов от карантина. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал решение Львовского городского совета по поводу карантина выходного дня.

Заявил, что объявление выходных дней рабочими не освободит от карантина на программе "Свобода слова Савика Шустера".

Степанов пояснил, что в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00.00 понедельника. Поэтому объявления субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

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"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил он.

Исполком Львовского городского совета объявил субботу и воскресенье до 30 ноября рабочими днями. Это решение распространяется на заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры и рынки.