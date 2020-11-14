Степанов прокомментировал игнорирование карантина во Львове

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 144
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 531
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 909
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 594
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 459
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 504
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 495
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1467
Фото
Все фото
4
4
5
5
6
По всей Украине предприниматели протестуют против карантина
По всей Украине предприниматели протестуют против карантина
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Производство фейковых фильмов о сбитом MH-17 курировал лично полковник ГРУ
Производство фейковых фильмов о сбитом MH-17 курировал лично полковник ГРУ
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Видео
Все видео
Почти 12 тыс. украинцев заболели на Covid-19 за сутки: где больше всего
Почти 12 тыс. украинцев заболели на Covid-19 за сутки: где больше всего
"Просто ужас, что творится в саду" - мать выложила видео, как воспитательница кричит на ее ребенка
"Просто ужас, что творится в саду" - мать выложила видео, как воспитательница кричит на ее ребенка
Власти Львова против карантина выходного дня
Власти Львова против карантина выходного дня
Члены избирательной комиссии подрались на заседании
Члены избирательной комиссии подрались на заседании
В магазине Ровно тайно следят за раздетыми покупателями
В магазине Ровно тайно следят за раздетыми покупателями
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 630
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2043
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1242
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2133
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
2 Просмотров: 522
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
суббота, 14 ноября 2020 15:06

Степанов прокомментировал игнорирование карантина во Львове

  Комментировать
Степанов прокомментировал игнорирование карантина во Львове
Степанов заявил, что решение горсовета не освобождает Львов от карантина. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал решение Львовского городского совета по поводу карантина выходного дня.

Заявил, что объявление выходных дней рабочими не освободит от карантина на программе "Свобода слова Савика Шустера".

Степанов пояснил, что в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00.00 понедельника. Поэтому объявления субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как планируют поддержать бизнес во время карантина выходного дня

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил он.

Исполком Львовского городского совета объявил субботу и воскресенье до 30 ноября рабочими днями. Это решение распространяется на заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры и рынки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Степанов прокомментировал игнорирование карантина во Львове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Разыграли сценарий, как в России - Кучма второй раз одержал президентство

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 1 Просмотров: 29430
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
 1 Просмотров: 10773
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе 8 Просмотров: 10080
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 8802
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 7731
Общество
По всей Украине предприниматели протестуют против карантина
По всей Украине предприниматели протестуют против карантина
4
 Просмотров: 486
Какая погода ожидает Украину в ближайшие дни
Какая погода ожидает Украину в ближайшие дни Просмотров: 711
Во Львове полиция блокирует рынки
Во Львове полиция блокирует рынки Просмотров: 603
Магазины могут продавать непродовольственные товары в карантин
Магазины могут продавать непродовольственные товары в карантин Просмотров: 810
Во Львове субботу и воскресенье объявили рабочими днями
Во Львове субботу и воскресенье объявили рабочими днями Просмотров: 288
Больше всего комментируют
10
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
10
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
7
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
4
В Феофании рассказали, сколько стоит лечение Зеленского
3
Город сожгли, а трупы спустили по реке
Голосов: 53909
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть