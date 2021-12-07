Стелили асфальт прямо в лужи: подрядчикам Херсона придумали наказание

Подрядчику выписали штраф. Фото: kavun.city

В Херсоне дорожные службы 6 декабря клали асфальт прямо в лужи. Каток ездил по воде, куда подсыпали свежую смесь.

Нарушение технологий укладки асфальта сняли в центре города. Видео некачественного ремонта распространили в Facebook.

"Работы, которые выполнялись подрядной организацией на участке от кафе "Моцарт" и до бывшей фабрики "Большевичка", не будут приняты и ни копейки средств налогоплательщиков на них потрачено не будет", - заявил и.о. заместителя городского головы Юрий Стельмашенко 7 декабря.

После публикации резонансного видео в интернете инспекция по благоустройству Херсона временно приостановила работы. Подрядчику выписали штраф.

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В Полтаве во время снегопада дорожная служба асфальтировала дворы города. Работы проходили по нескольким адресам. Новый способ асфальтирования изобрел исследователь Альваро Гарсия. Он предлагает делать из растительного масла маленькие капсулы и добавлять их в асфальтовую смесь. От этого покрытие будет оставаться почти невредимым в течение 12-16 лет.