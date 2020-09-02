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среда, 02 сентября 2020 14:04

К приезду Зеленского ночью клали асфальт
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Сегодня ночью в городе Песочин Харьковской области спешно асфальтировали дорогу. Таким образом пытались успеть до приезда президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают в Telegram-канале ВЕХА (Харьков).

"До приезда Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот опять," - написали под фото.

Накануне визита Зеленского харьковские коммунальщики спешно красили бордюры, вытирали пыль на ограждениях вдоль тротуаров, и даже побелили пеньки деревьев.

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Сегодня ночью в городе Песочин Харьковской области спешно асфальтировали дорогу.
Фото: ВЕХА (Харьков)
К визиту Зеленского побелили даже пеньки.

В мае 2018-го перед визитом пятого президента Петра Порошенко в Николаев, коммунальщики также ночью спешно асфальтировали дорогу к полигону "Широкий Лан".

Об этом в Facebook написала журналист Ольга Решетилова.

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