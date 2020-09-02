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среда, 02 сентября 2020 09:19

Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым

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Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Филимонова представляли кандидатом от СН на съезде партии в Киеве.

Президент Владимир Зеленский продолжает рекламировать кандидатов от своей партии "Слуга народа" на местных выборах.

Утром в среду Зеленский опубликовал видео в компании кандидата в мэры Одессы от СН Олега Филимонова.

"Всем привет, хочу поздравить Одессу с днем рождения. В этом году я не смогу быть 2 сентября", - сказал Зеленский и перешел на русский:"Но я знаю, что будет Олег точно".

"Мы хотим менять Украину, мы хотим менять Одессу", - продолжил Зеленский.

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Ранее президент Владимир Зеленский ездил областями, где был на представлениях кандидатов от партии "Слуга народа".

В общественных организациях "Опора" и Комитет избирателей заявили, что это является использованием административного ресурса и политической коррупцией.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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