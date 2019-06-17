Станет свежее - рассказали о погоде на сегодня

Сегодня в Украине ожидают снижения температуры воздуха. На Западе, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях пройдут сильные дожди и грозы. В других областях осадков не предвидится.

Автор: meteo.gov.ua Погода в Украине по состоянию на 17 июня

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По информации Укргидрометцентра, температура воздуха в западных областях составит от +23 до +27 градусов, кроме Закарпатья, где днем будет от +27 до +29.

На Юге сегодня - от +29 до +32 тепла, в других областях от +27 до + 30 градусов.

В Киеве в понедельник возможны грозовые дожди. Днем воздух прогреется до +28 - + 30 тепла.

В Индии с начала лета из-за аномальной жары погибли 36 человек. Сильная жара длится в стране уже более 30 дней подряд, в основном в северных и центральных регионах Индии, сообщила пресс-секретарь Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Аншу Прия.