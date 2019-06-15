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суббота, 15 июня 2019 23:11

Аномальная жара унесла жизни 36 человек

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Аномальная жара унесла жизни 36 человек
Люди погибли от жары в Индии. Фото: CNN

В Индии с начала лета из-за аномальной жары погибли 36 человек.

Сильная жара длится в стране уже более 30 дней подряд, в основном в северных и центральных регионах Индии, сообщила пресс-секретарь Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Аншу Прия, передает CNN.

10 июня температура в Нью-Дели достигла 48 градусов по Цельсию - это самый высокий показатель за всю историю столицы в июне. В западном городе Чуру температура превысила 50 градусов по Цельсию.

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Напомним, что жаркая погода наблюдается и в Украине. В частности, ночь с 13 на 14 июня стала самой теплой почти за 100 лет. В воскресенье, 16 июня, синоптики прогнозируют жару до +34 градусов.

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