Стало меньше областей, не готовых к послаблению карантина

6 регионов в Украине не готовы послаблять карантин. Фото: Pixabay

Послабить карантин на 23 июля в Украине не готовы 6 областей.

Из обновленного списка исключили Харьковскую область, сообщает Минздрав.

В связи с эпидемиологической ситуацией к послаблению карантина не готовы Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Тернопольская область, Черниговская область.

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Чтобы послаблять карантин, регионы должны отвечать четырем критериям. В частности, загруженность мест в больницах должна быть меньше 50%. Кроме того, процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%, а также динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

Также нужно проводить более 24 тестов на Covid-19 на 100 тыс. населения.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 856 новых случаев заболевания Covid-19, 828 человек из числа ранее заболевштих выздоровели, 17 умерли.