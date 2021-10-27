Стало известно, сколько украинцев хотят покинуть Афганистан

Первый эвакуаций самолет из Афганистана приземлился в Украине в августе этого года. Фото: gur.gov.ua

Около 130 украинцев хотят покинуть захваченный талибами Афганистан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Обрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали", - написал Кулеба.

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Добавил, что украинцы также уезжают из Афганистана самостоятельно.

"За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - отметил глава МИД.

22 августа в Борисполе встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с 31 эвакуированными. Воздушное судно 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. Это был первый эвакуационный самолет Украины, вывоз людей из Афганистана. Хотя Украина не имела миротворческого контингента в Афганистане, она заняла восьмое место среди стран Европы по количеству спасенных людей. В целом Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек.