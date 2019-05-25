США передали Украине радары для поиска вражеских позиций

ВСУ получили два контрбатарейных радара. Фото: Facebook

Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

Они предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника, сообщается на странице кабинета министров Украины в Facebook.

Американские партнеры уже передали с 2014 года Вооруженным силам Украины 13 контрбатарейных радара.

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Во время церемонии передачи техники офицер армии США подполковник Тодд Гоф пообещал, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине и в дальнейшем.

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко отремонтированный бомбардировщик Су-24М.