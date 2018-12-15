США отреагировали на создание Украинской Православной Церкви

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу Украинской православной церкви. Фото: Зеркало недели

Посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием Единой поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

В дипломатическом ведомстве поддерживают "возможность всем украинцам выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию".

"Мы поддерживаем возможность всем украинском выбирать самостоятельно как исповедовать свою религию. Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в благосостоянии", - отмечается в сообщении.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Это произошло на Софийской площади в Киеве, после Объединительного собора. Предстоятелем поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко). Владыку Епифания выдвинула УПЦ КП и поддержали представители других церквей.