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четверг, 20 февраля 2020 23:29

Среди эвакуированных украинцев из Китая был восьмилетний ребенок - Щур

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Среди эвакуированных украинцев из Китая был восьмилетний ребенок - Щур
В Санжарах встречали эвакуированных из Китая. Фото: Информатор

Среди эвакуированных из Китая украинцев есть 8-летний ребенок.

"Что ответить ребенку, если он спросит "чем это разбило окно автобуса?" и "почему?" Чисто эмоционально, как отец, я хочу, чтобы фамилии задержанных сегодня, тех, кто бросал камни, были опубликованы", - пишет известный телеведущий и блоггер Майкл Щур в Facebook.

"Пару десятков человек. Трепещущих, дезориентированных, в которых общего - только недоверие ко всем и всему. Они были готовы на все. Потому что они были убеждены, что в тех маршрутках не люди, которым нужна помощь. А их смерть. Всегда и везде есть такие люди, которые от опасности превращаются в зверей, которые готовы пожертвовать будь-кем и какими-либо ценностями, лишь бы выжить", - продолжает Щур.

"Но не все так плохо. Потому что я уверен, что в тех же местах - офисах, квартирах, маршрутках - есть люди с противоположными принципами. Какие готовы спасать. Которые имеют холодную голову. Которые сохраняют способность думать в опасных и сложных обстоятельствах. Эти люди есть. Потому что в конце концов эти люди помогали этим украинцам вернуться", - подводит он оптимистический вывод.

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Напомним, митингующие в Новых Санжарах разбили окна в автобусе с эвакуированными украинцами, которые туда прибыли на госпитализацию.

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