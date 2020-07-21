Спикеры STEM is FEM рассказали украинским школьницам об обучении за рубежом

Спикеры образовательного проекта STEM is FEM провели вебинар, на котором поделились своим опытом поступления и обучения в иностранных учебных заведениях

Украинское образование развивается и осовременивается, с каждым годом приближаясь к самым высоким мировым стандартам, однако невозможно не согласиться, что в определенных областях науки университеты более развитых стран, таких как Германия, США на Западе или Китай и Япония на Востоке, всё ещё далеко впереди. Поэтому многие украинские школьники выбирают образовании за рубежом. Для будущих абитуриенток, избравших этот путь, спикеры проекта STEM is FEM провели вебинар, на котором поделились своим опытом поступления и обучения в иностранных учебных заведениях, рассказывает основатель проекта, IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев.

"Мы инициировали STEM is FEM, чтобы нивелировать стереотипы по поводу женщин в технологических отраслях, женщин на руководящих должностях. Уже почти год мы стараемся продемонстрировать украинским девушкам, что при желании они могут достичь любой цели и подчинить себе самые "мужские" профессии. Например, уже в августе мы познакомим школьниц с отраслью машиностроения, – говорит Токарев, – Да серьезное значение на пути к этой цели играет образование. Сегодняшним подросткам открыт весь мир. И они всегда имеют шанс выбрать лучшее место для получения образования и необходимых знаний, которые приблизят их к своей мечте".

На вебинаре Юлия Марушевская, экс-председатель Одесской таможни, а ныне общественной активист в антикоррупционной сфере, рассказала об отличиях в обучении в США и Европе. Марушевская отметила, что эти различия настолько велики, что могут существенно повлиять на выбор как абитуриентами вуза, так и наоборот.

"У меня был опыт американских и британских университетов. Подходы, отношение к студентам, логика обучения – все отличается. Поэтому на первом этапе следует максимально подробно разобраться в том, чего вы ожидаете. Каждый университет – это своя культура, свои ценности, своя "религия". И они ищут себе соответствующих студентов. Очень важно, чтобы у вас с университетом совпадал дух и ценности. Тогда вам будет легче не только поступить, но и учиться и сдавать экзамены", – отметила Марушевская

Советник министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Екатерина Карпюк поделилась экзотическим опытом обучения в Шанхае. Екатерина отметила, что восточная модель обучения более строгая, но выше ценится в мире.

"Жить в азиатской стране тяжелее. Это не Европа. На английском здесь тогда говорили не многие. Сначала у меня вовсе был культурный шок, однако через месяц-два привыкла. К тому же, учить здесь надо больше, чем в Европе и США. Однако большой плюс обучения в Азии в том, что с азиатским дипломом вы сразу входите в топ мировых работников. С ним вы можете работать не только в Азии, но и в Европе", – рассказала Карпюк

Координатор социальной реформы Команды поддержки реформ Министерства финансов Украины Екатерина Бондарь училась в Стэнфорде по грантовой программе. Екатерина в рамках вебинара уделила внимание написанию эссе. Спикер отметила, что этого не надо бояться. Лишь на первый взгляд написания мотивационных писем и обоснование того, почему именно вы должны получить стипендию, кажутся очень тяжелыми. На самом деле надо просто начать его писать, а мысли придут в процессе. Также можно попросить кого-то из близких описать вас, это может существенно упростить процесс написания. Особенно важно в процессе подготовки также следить за временем.

"Если вы планируете поступать за рубежом, об этом нужно начинать думать заранее. По крайней мере за 8 месяцев. Дедлайны закрываются за месяцев пять. До этого вам нужно сдать все экзамены, собрать все документы, написать все эссе, собрать справки и тому подобное. Это все надо начинать делать заблаговременно, поэтому времени надо выделять с запасом" - поделилась Бондарь

Также все спикеры отметили, что в большинстве зарубежных странах, в отличие от украинской школы, не принято начитывать лекции студентам. Подавляющее большинство материала там изучают самостоятельно, в университете же изученное обсуждают с преподавателем или сдают по этим материалам зачеты и экзамены. Поэтому самодисциплина при обучении за рубежом – крайне важный личный навык.