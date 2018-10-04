Спасатели предупредили о первых заморозках

Ночью 5 и 6 октября в Украине ожидаются заморозки. Фото: Gismeteo

На большей части территории Украины ночью 5 и 6 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"Так, по сообщению синоптиков, ночью 5-6 октября на большей части территории страны, 7 октября в Карпатах, восточных и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов", - говорится в сообщении.

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Новый год будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем. Такую погоду на праздники прогнозируют метеорологи. Таких дней зимой будет немного, обещают они. В общем температура должна колебаться в пределах нуля - двух градусов мороза.