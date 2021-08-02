Спасатели объявили штормовое предупреждение. В каких областях пройдет дождь

Дожди прогнозируют в большинстве областей. Фото: pixabay.com

В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Погода испортится днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Прикарпатье будут грозы, а в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Предупредили о І уровне опасности, желтом.

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Дожди прогнозируют в большинстве областей, в частности во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Ухудшится погода на востоке, юге и частично в центре страны.

В июле в Киеве установили четыре температурных рекорда. Среднемесячная температура воздуха в июле была на 3,3°C выше климатической нормы. 17 дней фиксировали температуру воздуха выше +30°C.