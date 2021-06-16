Спасатели объявили штормовое предупреждение - где будет опасно

17 июня в Украине ожидается ухудшение погоды. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение.
В центральных, южных и восточных областях будут грозы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди", - отмечается в сообщении.
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Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Предупредили о первом уровне опасности - желтом.
Первый уровень - погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
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