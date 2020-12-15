"Создаю сад моей мечты" - переселенка из Горловки из зарослей и сорняковв сделала невероятную красоту

Для переселенцев из Горловки Оксаны Меркуловой и ее мужа Константина Черкасская область стала новым домом. 2015 приехали в село Степанецкое Каневского района. Приобрели в кредит дом, в котором 10 лет никто не жил. На заращенной кустами и сорняками территории вырастили мини-сад с клумбами, розами на арке и обоях, озерами с фонтаном, дорожками. Сделали зону отдыха.

Автор: предоставлено Оксаной Меркуловой Такой была территория перед тем, как Оксана Меркулова решила заложить там сад

"Фотографии с домашними цветами в Горловке для меня как память о прошлой жизни. Трудно их просматривать. Когда начался обстрел центра Горловки, где мы с мужем имели дом, мы перебрались к родителям на окраину. Прицепом вывезли все вазоны. Я имела более 300 сортовых гибискусов, более 200 орхидей, драцены, кордилины, фикусы, множество декоративных лиственных и цветущих растений. Только на один полив у меня каждый день шло по 3 часа. Через год начала осваивать садоводство. Купила елки с разной хвоей, иву с разноцветными листьями, кактусы, которые растут и цветут на улице. Я даже произнести названия растений не могла. 2015 году мы были вынуждены все то покинуть, через проукраинскую позицию рисковали жизнью. В нашу с мужем "копейку" уместилась лишь маленькая часть моей коллекции вазонов и растений. Остальные осталась "умирать", - рассказала Gazeta.ua Оксана Меркулова.

Автор: предоставлено Оксаной Меркуловой В селе Степанцком Оксана Меркулова засадила цветами и дервьями 25 соток земли

Черенковать и прививать растения научилась самостоятельно за 2 года до войны.

Автор: предоставлено Оксаной Меркуловой В селе Степанцком Оксана Меркулова засадила цветами и дервьями 25 соток земли

"До этого я была равнодушна к ним, ухаживать за ними не умела. У меня гибли даже самые простые растения. Все изменилось, когда дочь подарила на день рождения орхидею. Я не знала, как за ней ухаживать, не было интернета, подруг, которые выращивали цветы. Начала консультироваться в цветочных магазинах, покупала журналы и книги. Понемногу начала покупать новые комнатные растения. Прививали и живцевали. Уже были заставлены все подоконники, впоследствии вся комната. Такого разнообразия не было ни в одном магазине Горловки. Продавала и покупала все новые виды. Пополняла свою коллекцию, практически не тратя на это средства. Увлеклась садовыми цветами и растениями", - говорит Оксана.

Автор: предоставлено Оксаной Меркуловой В селе Степанцком Оксана Меркулова засадила цветами и дервьями 25 соток земли

В Степанецком цветами, растениями и декоративными деревьями насаждает 25 соток.

Автор: предоставлено Оксаной Меркуловой В селе Степанцком Оксана Меркулова засадила цветами и дервьями 25 соток земли

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Автор: предоставлено Оксаной Меркуловой В селе Степанцком Оксана Меркулова засадила цветами и дервьями 25 соток земли

"Заросли и сорняки расчищали и перекапывали по квадрату. Вывели массу вредителей. И сажали растения. Я знаю, что с профессиональной точки зрения нарушаю все правила создания ландшафта. Но я еще учусь. Создаю сад моей мечты. Таким, каким его вижу. есть еще множество идей. И невероятно счастлива от этого. Поэтому уверенно могу сказать, что это под силу каждому человеку, мечтает иметь тоже красоту возле своего дома", - сказала Оксана Меркулова.

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