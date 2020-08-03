Украинские национальные парки собираются оцифровать

Сейчас пользователи интернета могут "прогуляться" в шести заповедных объектах. Фото: pixabay

Коллекцию цифровых панорам национальных природных парков Украины создаст Министерство окружающей среды при поддержке Google.

Каждый сможет осуществить виртуальные путешествия уникальными природными уголками Украины и в деталях рассмотреть неповторимую природу нашей страны, сообщает министерство в Facebook.

"Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Google Украина оцифровывают украинские национальные парки. В рамках совместного проекта будет создана коллекция цифровых панорам ", - написали в сообщении.

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Сейчас пользователи интернета могут "прогуляться" в 6 заповедных объектах - национальных природных парках "Голосеевский", "Нижнеднестровский", "Нижнеднепровский", "Мезинский", "Гетманский", "Нижнесульский".

"Идеей проекта является продвижение уникального природного достояния - национальных парков Украины. Благодаря качественной оцифровке нацпарков компанией Google Украина, миллионы пользователей Google Карт смогут просматривать локации и строить маршруты своих путешествий. Также проект имеет целью стимулирование виртуального туризма для маломобильных слоев населения ", - сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

До конца года планируют оцифровать нацпарки в Ивано-Франковской, Черновицкой и других областях - "Черемошский", "Верховинский", "Гуцульщина", "Карпатский", "Вижницкий", "Сколевские Бескиды", "Очарованный край", "Дерманско-Острожский", "Кременецкие горы", "Днестровский каньон".

Проект повысит присутствие национальных парков Украины в глобальной информационной системе Google Карт, предоставляя новые возможности туристической и природоохранной сферам страны.

Проект "Иван Франко на карте Европы" основал Международный фонд Ивана Франко. На карты Google будут наносить места, где бывал известный писатель и деятель.