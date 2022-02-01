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вторник, 01 февраля 2022 10:18

Создали проект для отслеживания передвижения российских войск

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Создали проект для отслеживания передвижения российских войск
К проекту могут приобщиться все желающие. Фото: 762project.org

В Украине запустили сайт 7.62 для отслеживания передвижения российских войск на границе.

Эта информация позволит оценить масштабы угрозы и развенчивать российские фейки. Проект основала международная журналистка Марго Гонтар, передает "Детектор.медіа".

На сайте можно перейти по ссылке.

На сайте есть тематические новости и страница с обновлением данных по количеству и местонахождению российских войск. Он должен стать агрегатором актуальной информации о передвижении российских войск рядом с границей Украины.

Большую часть информации публикуют свидетели передвижения войск.

"Но подобных видео очень много, и они нуждаются в анализе и внесении в контекст. Именно этим мы и занимаемся, опираясь на собственное расследование и анализ других авторитетных расследующих групп. Для проверки мы используем техники OSINT-разведки на основе открытых данных - медиа, публикаций, социальных сетей, данных спутников, перелетов и т.д., обращаемся при необходимости к нашим экспертам и источникам", - говорит Гонтарь.

Присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого можно написать на странице 7.62 project в Facebook или на почту [email protected] Туда же следует присылать показания и доказательства перемещения российских войск.

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"В проекте есть несколько постоянных участников, волонтеров и экспертов, к которым мы обращаемся, из разных стран мира. Это журналисты, эксперты по борьбе с дезинформацией, эксперты из OSINT, IT, бывшие и нынешние военные. Мы только начинаем, и эта сеть расширяется", – добавила основательница проекта.

Совместные военные учения "Союзная решительность" России и Беларуси будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ.

Также крупные военные учения начал 26 января Черноморский флот России. На них вышли несколько корабельных групп, всего более 20 кораблей.

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Дата
01
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