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вторник, 03 августа 2021 00:04

Создали цифровую карту мероприятий в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины

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Создали цифровую карту мероприятий в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины
Стали известны планы мероприятий на День Независимости Украины. Фото: РБК

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) создало цифровую карту мероприятий ко Дню Независимости Украины с информацией по областям.

На карте можно кликнуть на желаемую область и выбрать одно из более трех сотен интересных событий, сообщает пресс-служба МКИП.

"Цифровая карта событий - это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости. Проект охватывает все области Украины. МКИП совместно с областными государственными администрациями проведет более 300 мероприятий в рамках празднования Независимости Украины. На цифровой карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ", - говорится в сообщении.

В интерактивном формате будет отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит удобный функционал поиска по локации и дате и ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Благодаря цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и спланировать посещение.

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В главном праздничном шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" примут участие более 30 исполнителей. К 30-летию Независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, а 24 августа на центральной улице Киева - Крещатике - состоится праздничный парад Вооруженных Сил Украины. В нем также примут участие женщины-военные.

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