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четверг, 23 мая 2019 14:25

Сотни миллионов, международные скандалы и недофинансированный зоопарк: как строили мост Виталия Кличко

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Сотни миллионов, международные скандалы и недофинансированный зоопарк: как строили мост Виталия Кличко
Мост Кличко подорожал почти в два раза. Фото: Фокус.ua

Пешеходно-велосипедный мост Виталия Кличка, который объединяет Крещатый парк и Владимирскую горку, подорожал почти вдвое.

Проект, который стоил 260 млн грн, теперь стоит 419 млн грн, пишет Наши Деньги. Но это еще не окончательная стоимость строительства. Мэр пообещал обнародовать все финансовые отчеты.

"Абсолютно точные цифры мы получим после выполнения всех работ. Пока стоимость всех объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов составляет около 400 млн грн", - написал мэр в Facebook.

Деньги на строительство мэрия планирует принимать, урезая другие проекты. На реконструкцию зоопарка потратят на 232 млн грн меньше. Остальные 100 млн пойдут на ремонт Киевский городской больницы.

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Мост стал причиной двух международных скандалов. ЮНЕСКО предупредили, что строительство моста нарушит архитектурную целостность города и хотели остановить проект. Швейцарские архитекторы Leuppi & Schafroth Architekten сообщили, что проект является плагиатом, взятым из конкурса, который проводился еще в 2013 году.

Мост начали строить в октябре 2018 года, а открытие планируется во время празднований Дня Киева этого года.

В день празднования Дня Киева, 26 мая, пройдет масштабный спортивно-благотворительное мероприятие Украины - "Пробег под каштанами". Старт состоится на Майдане Независимости.

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