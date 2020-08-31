Сотни людей вышли протестовать из-за красной зоны Ивано-Франковска

На протест вышли учителя, выступают против дистанционного обучения в школах. Фото: Юрий Валько

Сотни людей вышли под стены Ивано-Франковской областной государственной администрации на протест.

Они не согласны с решением правительства о внесении города в красную зону карантина, сообщает издание galka.if.ua.

На протест вышли учителя, которие выступают против дистанционного обучения в школах. На плакатах у людей написаны различные лозунги: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу есть", "Пустите детей в школу", "Образование победит".

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Протестующие хотят, чтобы правительство отменило решение внести Ивано-Франковск в красную зону.

В красную зону попала Ивано-Франковская область, в частности, Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский, Тысменицкий районы. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

Акцию протеста устроили в Черновцах в знак несогласия с решением правительства внести город до красной зоны карантина. Около половины тысячи людей собрались под горсоветом. Митингующие призывают местные власти дать возможность им зарабатывать деньги, а детей - отправить на обучение в детсады и школы.