В Черновцах протестуют против карантина

Протестующие призывают местные власти дать возможность им зарабатывать деньги, а детей - отправить на обучение в детсады и школы. Фото: molbuk.ua

Акцию протеста устроили в Черновцах в знак несогласия с решением правительства внести город до красной зоны карантина.

Около половины тысячи людей собрались под горсоветом, сообщает molbuk.ua.

Протестующие призывают местные власти дать возможность им зарабатывать деньги, а детей - отправить на обучение в детсады и школы.

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Люди держат в руках плакаты "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?"

К ним вышел секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности городского головы, и заявил, что местная власть отменит все карантинные ограничения красной зоны в Черновцах.

"Я на 99,9 процентов уверен, что депутатский корпус сейчас проголосует решение, чтобы снять все карантинные ограничения", - заявил он.

24 августа в Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом. Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов. В этот же день выздоровели 29 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Смогли побороть болезнь 5920 буковинцев.