Covid-19. Буковина снова бьет антирекорды

За сутки в Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом. Фото: Укринформ

24 августа в Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

В этот же день выздоровели только 29 человек.

Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Смогли побороть болезнь 5920 буковинцев.

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23 августа в Черновицкой области зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 39 пациентов.