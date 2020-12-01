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вторник, 01 декабря 2020 11:00

Сообщили, остановят ли транспорт при введении жесткого локдауна

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Сообщили, остановят ли транспорт при введении жесткого локдауна
Криклий будет настаивать на работе транспорта. Фото: pixabay.com

При обсуждении локдауна не рассматривали ограничения какого-либо транспорта. Внутренние перелеты также не планируют отменять.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет tsn.ua.

"Даже в странах, где вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим. Исходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше", - сказал Криклий.

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Решить вопрос о введении локдауна планируют до пятницы, 4 декабря, заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Локдаун - жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение в стране и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

Во время карантина выходного дня украинцы значительно снизили свою активность. В первый "карантинный" уикенд украинцы уменьшили расчет платежными терминалами и меньше перемещались собственным и общественным транспортами. Почти наполовину реже в Украине посещали торговые центры.

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01
декабря

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