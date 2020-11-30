В "Слуге народа" сказали, когда ожидают решение по локдауну

В Украине сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно. Фото: pinterest.com

Стало известно, когда Верховная Рада примет решение о ограничительных мерах из-за пандемии коронавируса.

Решить вопрос о введении локдауна планируют до пятницы, 4 декабря, заявил председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время выступления на заседании согласительного совета в ВР.

"Что касается часа вопросов к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране - это медицина, пандемия, возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, каков бы ни был локдаун, интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой-то, он должен быть направлен в первую очередь на снижение темпов роста эпидемии и сохранения здоровья каждого украинца. Поэтому приглашаем, к сожалению, уже традиционно, господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы о борьбе с эпидемией и возможных вариантов каранитинов, локдаунов и тому подобное. Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно ", - сообщил Корниенко.

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Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на 3 недели с 24 декабря по 15 января. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.