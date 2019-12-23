Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев

Переселенцев на 13 тыс. человек больше чем по состоянию на 11 ноября 2019

По состоянию на 23 декабря в Украине учтено 1 млн 432 тыс. 290 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Такие данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, говорится на сайте Министерства социальной политики Украины.

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Это на 13 тыс. 5 человек больше чем по состоянию на 11 ноября 2019. Тогда Минсоцполитики сообщало о 1 млн 419 тыс. 285 внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий.

Перед тем за трехмесячный период количество переселенцев в Украине выросла на 22 тыс. Одновременно с 6 августа 2018 в 5 августа 2019 количество внутренне перемещенных лиц сократилась на 119 тысяч.

В 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев.