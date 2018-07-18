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среда, 18 июля 2018 13:11

Сообщили, когда проведут перепись населения

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Автор: todaynews.in.ua
  В следующем году проведут пробную перепись населения
В следующем году проведут пробную перепись населения

Кабинет министров принял решение о проведении пробной переписи населения в Украине.

Соответствующее распоряжение принято без обсуждения на заседании правительства, пишет ТСН.

Пробную перепись запланировали провести в декабре 2019 году в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Во время переписи собираются использовать инновационные технологии сбора информации у населения.

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Национальный банк Украины настаивал на необходимости проведения Всеукраинской переписи населения из-за высокого уровня миграции из Украины.

Последняя перепись населения Украины проводилась в 2001-м. Следующая должна состояться в 2011-м, но ее несколько раз переносили. Согласно последнему распоряжению украинского правительства, Правительство отсрочило Всеукраинскую перепись населения. Следующая перепись населения запланирована на 2020 год.

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