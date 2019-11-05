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вторник, 05 ноября 2019 12:07

Сохранится роскошная погода: синоптик дала прогноз на завтра

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Сохранится роскошная погода: синоптик дала прогноз на завтра
На выходных, 9-10 ноября, будет тепло. Фото: Fb/tala.didenko

6 ноября дожди вероятные на западе и кое-где на севере Украины, на остальной территории будет сухо.

Теплая роскошная погода удержится. В течение дня в большинстве областей +15...+20°C, на юге до +22°C. В западных областях ожидается + 10...+16°C, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ветер - с юго-запада, еще порывистый, на левобережье даже с штормовыми порывами.

В Киеве возможна облачность. Существенные осадки маловероятны. Температура воздуха прогреется до +16...+18°C.

7-8 ноября несколько похолодает, но на выходных температура воздуха вновь повысится.

Показали лучшие фотографии природы 2019-го. Королевское метеорологическое общество ежегодно проводит конкурс "Лучший фотограф погоды года". На рассмотрение судей в этом году поступило более 5,7 тыс. снимков от около 2 тыс. фотографов.

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