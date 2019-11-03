Показали лучшие фотографии природы 2019-го

Фото: cameralabs.org

Королевское метеорологическое общество ежегодно проводит конкурс "Лучший фотограф погоды года".

По критериям, фотографии должны иллюстрировать погоду в широком ее проявлении, сообщает cameralabs.

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На рассмотрение судей в этом году поступило более 5700 снимков от около 2000 фотографов. Лучшие работы определили в основном конкурсе, а также в категории для юных участников в возрасте до 17 лет.

Чед Сантос работает фотографом и журналистом в мексиканском Мехико. Он создал фотоподборку ярких образов на праздник Хэллоуин. Люди, особенно молодежь, гуляют по улицам города в праздничных нарядах и костюмах.