Соцсеть Clubhouse впервые взломали хакеры

Clubhouse не может обещать конфиденциальность разговоров, проводимых в любой точке мира. Фото: Reuters

Через неделю после того, как в новой популярной соцсети Clubhouse заявили, что принимают меры по обеспечению безопасности данных пользователей, неизвестный злоумышленник совершил хакерскую атаку на сервис.

Несмотря на то, что Clubhouse отвечает за добавление новых друзей или поиск комнат, платформа полагается на китайскую компанию для обработки трафика данных и аудиопродукции, пишет Bloomberg. Хакер скачал голосовые сообщения из Clubhouse и передал их на сторонний сайт.

"Clubhouse не может обещать конфиденциальность разговоров, проводимых в любой точке мира", - отметил Алекс Стамос, бывший руководитель службы безопасности Facebook.

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Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что оно №1 в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции. Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там лишь аудиосообщениями.