Новая соцсеть приобретает популярность: особенности и первые скандалы

 
Ексклюзивы
1/5
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 252
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 153
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1017
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 324
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 486
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 711
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 459
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 576
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 333
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 468
Фото
Все фото
6
3
3
14
20
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Видео
Все видео
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Интервью
1/5
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 153
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1017
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 405
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 459
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 324
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 09:43

Новая соцсеть приобретает популярность: особенности и первые скандалы

  Комментировать
Новая соцсеть приобретает популярность: особенности и первые скандалы
В Clubhouse отсутствует цензура, а потому многие жители Китая начали скачивать приложение. Фото: pixabay.com

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что оно №1 в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции.

Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там лишь аудиосообщениями, пишет The New York Times. В мае 2020 года сервис стоил $100 млн, а в январе 2021 года - $1 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс

Среди пользователей приложения: Илон Маск, актер и музыкант Джаред Лето и звездная телеведущая Опра Уинфри. Соцсеть уже имеет 2 млн активных пользователей в неделю по всему миру. Чтобы быстро зарегистрироваться, нужно получить приглашение от уже подтвержденного пользователя. Иначе придется стоять в виртуальной очереди и ждать, пока программа подтвердит запрос.

Не обошлось и без скандалов: в Clubhouse отсутствует цензура, а потому многие жители Китая начали скачивать приложение. Там обсуждали такие темы, как протесты в Гонконге, из-за чего власти КНР заблокировали соцсеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram будет удалять аккаунты за нарушение правил переписки

Работникам компании Facebook дали задание создать аналог Clubhouse после того, как там зарегистрировался Марк Цукерберг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая соцсеть приобретает популярность: особенности и первые скандалы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Украинский авиатор установил два мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 55811
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 46953
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 20242
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9126
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 8955
Програмы
Instagram будет удалять аккаунты за нарушение правил переписки
Instagram будет удалять аккаунты за нарушение правил переписки Просмотров: 45
Facebook разрабатывает соцсеть с аудиосообщениями
Facebook разрабатывает соцсеть с аудиосообщениями Просмотров: 18
Как рассказывать об Украине иностранцам: мобильные приложения, которые могут помочь в этом
Как рассказывать об Украине иностранцам: мобильные приложения, которые могут помочь в этом Просмотров: 18
Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс
Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс Просмотров: 2664
Приложение, которое помогало украинцам обходить блокировки "Вконтакте", похищал личные данные
Приложение, которое помогало украинцам обходить блокировки "Вконтакте", похищал личные данные Просмотров: 891
Больше всего комментируют
6
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
1
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Голосов: 20
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть