Новая соцсеть приобретает популярность: особенности и первые скандалы

В Clubhouse отсутствует цензура, а потому многие жители Китая начали скачивать приложение. Фото: pixabay.com

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что оно №1 в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции.

Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там лишь аудиосообщениями, пишет The New York Times. В мае 2020 года сервис стоил $100 млн, а в январе 2021 года - $1 млрд.

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Среди пользователей приложения: Илон Маск, актер и музыкант Джаред Лето и звездная телеведущая Опра Уинфри. Соцсеть уже имеет 2 млн активных пользователей в неделю по всему миру. Чтобы быстро зарегистрироваться, нужно получить приглашение от уже подтвержденного пользователя. Иначе придется стоять в виртуальной очереди и ждать, пока программа подтвердит запрос.

Не обошлось и без скандалов: в Clubhouse отсутствует цензура, а потому многие жители Китая начали скачивать приложение. Там обсуждали такие темы, как протесты в Гонконге, из-за чего власти КНР заблокировали соцсеть.

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Работникам компании Facebook дали задание создать аналог Clubhouse после того, как там зарегистрировался Марк Цукерберг.