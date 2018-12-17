Социологи обнародовали данные опроса о европейских ценностях в Украине

Провели исследование о толерантности в Украине. Фото: "Интерфакт"

С 1 по 6 декабря компания Seetarget провела социологическое исследование "Толерантность или нетерпимость. Социологический взгляд". В опросе приняли участие 1207 респондентов со всей Украины. Исследование имело целью выявить отношение украинцев к европейским ценностям, вызывающих значительный резонанс в обществе. Ключевыми вопросами стали: настроения украинцев относительно направления развития страны, отношения к массовым акциям, легализация оружия и наркотиков, отношение к различным социальным группам, осведомленность и восприятие ЛГБТ-движений.

"Большинство респондентов оценивают, что 76% Украина движутся в неправильном направлении, 14,6% думают наоборот. 6,5% опрошенных считает, что Украина движется одновременно в двух направлениях - правильном и неправильном, 2,9% не смогли ответить на этот вопрос. Что касается массовых акций, то наиболее положительно украинцы воспринимают проведение парада на День Независимости-74,2% и военных парадов-64%. Очень негативно большинство респондентов оценили проведение маршей равенства, ЛГБТ-парадов и гей-парадов - 87,4%, против факельного шествия националистов - 73,3%", - говорит Алексей Боровский, директор социологической компании Seetarget.

76% респондентов против легализации оружия в Украине, поддерживают - 20,4% и 3,6% затруднились ответить. Легализации легких наркотиков не поддерживают 85,8%, "за" 9,1% - не смогли ответить - 5,1%.

"Отношение к социальным группам-представителям другой национальности, мигрантов и людей другой веры в большей части украинцев толерантное. Другая ситуация с отношения к представителям сексуальных меньшинств - каждый второй опрошенный воспринимает их настороженно. 30% украинцев не готовы принимать в своей жизни представителя ЛГБТ-движений. Наиболее толерантно 37,1% опрошенных относятся к ним, если это турист. Только 1,1% респондентов готовы принять, если это член семьи", - отметил Алексей Боровский.

85,2% респондентов не имеют знакомых среди защитников ЛГБТ, 4,9%- имеют, 9,8% - затруднились ответить. При этом результат практически совпал с ответами на вопросы о заключении однополых браков.

"Данные показывают о большом предубеждении в обществе. У 85% людей не имеют своего мнения о ЛГБТ. Это говорит о стереотипность, потому что их мнение не подкреплено собственным опытом. В основе этого лежит ксенофобия, когда мы боимся того, чего не знаем. Исследования показывают, что результат опроса тесно связан с возрастом респондентов. Чем моложе человек-тем больше он открыт к новому и проявляет толерантное отношение. Чем возраст выше, тем отношение менее толерантное. Также влияет образование, чем образованнее человек, тем лучше он относится к ЛГБТ-сообществ. Удивило то, что люди, которые против однополых браков, более терпимы к вопросу воспитания детей такими людьми. 4,3% считают, что "они имеют такое право" и 18,1% - что должно быть индивидуальное рассмотрение", - отметила Елена Харченко, эксперт по вопросам гендера.

По словам практикующего психолога, кандидата психологических наук Спартака Субботы, на нетерпимость украинцев к ЛГБТ-сообществ влияет личный круг общения, культурные особенности и нежелание выйти из зоны комфорта.

"Человек, воспитанный в определенных культурных особенностях, сталкивается с тем, что ее убеждения регулярно подтверждаются кругом общения. Для того, чтобы получить коррекционный опыт ей нужно выйти из зоны комфорта, сменить поле деятельности. То есть менять отношение к гендеру не выгодно, потому что ты теряешь взаимодействие с существующим кругом контактов".

Социологи наблюдают определенное ухудшение ситуации по сравнению с опросами в 2016 году. Примерно на 10% снизился уровень толерантности среди украинцев.

В презентации результатов исследования также принимал участие американский эксперт по политическим и социальным вопросам Джейсон Джей Смарт.

Компания Seetarget - член Социологической ассоциации Украины. Ее команда объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов. Основные инструменты компании: проведение социологических исследований, экзитполов, интернет-опросов, глубинный анализ данных (дата-Майнинг), работа с фокус-группами, сплит-тестирования, колл-центр, микротаргетинг.