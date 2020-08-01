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суббота, 01 августа 2020 09:23

Снизятся цены на газ для населения

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Снизятся цены на газ для населения
Газ для населения подешевеет, прогнозирует Нафтогаз. Фото: Высокий замок

С 1 августа 2020 потребители смогут выбрать пакет поставки природного газа - цена, объемы, период.

В "Нафтогазе" ожидают снижения цен для населения после введения рыночного механизма. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Нафтогаз" намерен оставаться поставщиком природного газа для внутреннего рынка.

"Мы предложим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинский", - добавил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Нафтогаз" предлагает газопоставляющим компаниям сформировать необходимый ресурс природного газа для предоставления населению. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки. Цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда и условий оплаты.

Также "Нафтогаз" представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия, сообщили в пресс-службе НАК.

Андрей Коболев заявил, что переход на рыночные цены на газ для населения позволит их снизить.

НКРЕКП приняла решение, позволяющее бытовым потребителям свободно менять поставщика газа.

Предполагается, что для смены поставщика потребителю необходимо будет направить новом поставщику заявление-присоединение с условиями договора.

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С 1 августа тариф на передачу электроэнергии возрастет на 54,6% - с 155,4 до 240,23 грн / МВт-час. Цена не учитывает налогов.

Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, чтобы получить средства для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В Министерстве энергетики Украины говорят, что повышение стоимости электроэнергии не коснется населения. Увеличится плата для промышленных предприятий на 4%. Однако такое подорожание тоже не ударит по промышленности.

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01
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