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пятница, 08 мая 2020 09:51

Смягчение карантина в Украине: что заработает с 11 мая

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В Украине из-за коронавирус продлили карантин до 22 мая, но от 11 мая начнутся смягчения.

Соответствующее постановление обнародовал Кабинет Министров вечером 7 мая.

Автор: elanec-news.com
  От 11 мая можно пользоваться детскими и спортивными площадками
От 11 мая можно пользоваться детскими и спортивными площадками

Согласно документу, начнут учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд, индивидуальных тренировочных занятий (бег, походка, езда на велосипеде, фигурное катание, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью).

Также Кабмин разрешил работу заведений общественного питания на летних площадках при условии обеспечения расстояния более 1,5 м между столиками. За одним столом можно сидеть до 2 человек без учета детей до 14 лет. Также смогут осуществлять адресную доставку заказов и заказов "на вынос". Но это все при условии, пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в респираторах или защитных масках.

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Разрешена торговля непродовольственными товарами и бытовое обслуживание населения. Но в магазине разрешено находиться до одного посетителя на 10 кв. м торговой площади. Клиенты должны быть в масках и перчатках.

Восстанавливается и работа музеев и историко-культурных заповедников при условии соблюдения требований индивидуальной защиты.

Разрешена работа предприятий, работающих в области СМИ, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий. Также могут восстановить работу адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи.

Ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, салонов красоты и парикмахерских. Кроме того, от 11 мая можно пользоваться детскими и спортивными площадками на улице, посещать парки и скверы.

Также позволят репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах. Но на них не может быть одновременно более 50 человек, без присутствия зрителей, а участники должны быть в респираторах или масках.

Автор: Денис Шмигаль / Facebook
  В Украине смягчат карантин
В Украине смягчат карантин

Укрзализныця будет поэтапно восстанавливать пассажирские перевозки. Начнут с пригородного транспорта и закончат международным. На железной дороге введут ограничения по количеству пассажиров в вагоне. Она не должна превышать количество мест для сидения. Обязательным будет температурный скрининг, масочный режим и дезинфекция.

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Дата
08
мая

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