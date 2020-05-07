Карантин: как будут восстанавливать работу железной дороги

Транспорт будут восстанавливать поэтапно. Фото: Reuters

Укрзализныця будет поэтапно восстанавливать пассажирские перевозки.

Начнут с пригородного транспорта и закончат международным, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает "Обозреватель".

"Восстановление будет осуществляться поэтапно, начиная с пригородных, междугородных и потом международных перевозок. Международных - в последнюю очередь. Это касается абсолютно всех типов перевозок - автомобильных, железнодорожных и авиа", - подчеркнул министр.

Международное движение зависит от снятия карантина, введенных другими странами.

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На железной дороге введут ограничения по количеству пассажиров в вагоне. Она не должна превышать количество мест для сидения. Обязательным будет температурный скрининг, масочный режим и дезинфекция.

В столице после 1,5-месячного карантина начали работать еще 7 рынков. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.