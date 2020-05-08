Домашние продукты из деревни теперь можно купить онлайн

Продуктовый рынок в селе Гоголев Броварского района Киевской области в связи с эпидемией коронавируса работает онлайн. Фото: brovary.net.ua

Продуктовый рынок в селе Гоголев Броварского района Киевской области, который закрыли из-за карантина, работает онлайн.

Перенести рынок в интернет предложил программист Эдуард Линник. Сегодня проект работает и уже принимает заказы, пишет Vector.

Сообщается, что рынок в селе работал в выходные. Местные продавали там свои продукты, а жители Киева и Броваров приезжали сюда отовариваться. Эдуард Линник, который занимается разработкой сайтов, приехал к теще в Гоголев из Киева. И предложил перенести рынок в интернет. В конце апреля рынок вышел в онлайн, заказы начали принимать с 4 мая.

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Как это работает

Процессы похожи на работу обычных интернет-магазинов. С понедельника по пятницу администрация рынка собирает заказы клиентов. Продавцам сообщают, какие нужны продукты. В субботу их начинают свозить на базу. Команда проекта проверяет товар, взвешивает и упаковывает.

В воскресенье их доставляют покупателям. Заказ оплачивается только после получения - оплатить покупку картой на сайте нельзя. Покупатель также может отказаться от заказа, если ему не понравилось качество, но должен заплатить за доставку.

Доставку координаторы проекта осуществляют своими силами в выходные. В Гоголеве есть люди с автомобилями, которые подделывают курьерами. Услуга стоит 80 грн.

"Укрпочта" запустила сервис адресной доставки продуктов первой необходимости. Кроме продуктов, доставляют также лекарства.