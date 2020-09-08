"Смотрю, Сергей всплыл и не хватает ртом воздуха" - родители умоляют о помощи на лечение сына-студента

Студент Сергей Мурза нуждается в помощи на лечение. Фото: Анатолий Мурза

23-летний Сергей Мурза с Чернобая Черкасской области получил перелом второго, пятого и шестого шейных позвонков. Травмировался на реке. Был прооперирован в Киеве. На следующую операцию и реабилитацию нужна помощь.

"Это случилось 28 июля. Сергей приехал домой из Черкасс. Он учится в университете на физкультурном факультете. Предлагал мне помочь по хозяйству. Но было очень жарко. Я предложил ему и меньшему сыну поехать к реке. Мы плавали, а Сергей пошел к "тарзанке". Из нее прыгала молодежь. Сергей тоже часто это делал. Там глубина где-то до трех метров. Сергей раскачался и прыгнул. Я смотрю, что всплыл и не хватает воздуха. Быстро подплыл к нему. Беру за руку, а Сергей говорит, что не чувствует ног. Давай его транспортировать к берегу, нас учили, как это делать, когда учился в пединституте. Вызвал скорую помощь. На снимках врач увидел перелом второго и шестого шейных позвонков. Пятый вообще был раздроблен. Сына прооперировали в одной из столичных больниц. Поставили имплантат. Сергей уже прошел первую реабилитацию под Киевом. За сутки платили около четырех тысяч гривен. Жена с сыном были там 21 день. А теперь надо еще одна операция. Врачи дают надежду, но на это надо время и постоянная реабилитация. За этот период мы уже потратили около 200 тысяч гривен. Просим в неравнодушных людей помощи", - рассказывает Gazeta.ua отец Анатолий Мурза.

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанка: 5167 4901 3006 4778 (Мурза Людмила Николаевна).