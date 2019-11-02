Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж

Свидетели могли предотвратить убийство 38-летней женщины в Херсоне. Фото: News

Нападение на 38-летнюю женщину, которую изнасиловал и убил бомж в Херсоне, произошло при свидетелях. Однако люди не помогли пострадавшей, вместо этого смеялись и снимали все на телефон.

Правоохранители поражены цинизмом свидетелей, ведь они просто смотрели как бездомный тянул свою жертву в кусты. Об этом рассказал заместитель начальника областного управления МВД Николай Цап на преcc-кoнференции.

"Снимали и просто смеялись, считая, что люди развлекаются. В полицию позвонили, уже когда на месте обнаружили тело женщины. Очень обидно, если бы свидетели набрали 102, возможно, убийство удалось предотвратить", - подчеркнул он.

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Убитую женщину нашли возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала 25 октября. Тело обнаружил работник охранной фирмы в кустах. Подозреваемого задержали. Это 44-летний бездомный.