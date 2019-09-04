СМИ назвали вероятную дату обмена пленных

Украина и РФ готовят обмен пленных "35 на 35". Фото: apostrophe.ua

Обмен пленными между Украиной и Россией могут начать до конца этой недели. Предполагаемая дата - 7 сентября.

"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сообщили дипломатические источники "Интерфаксу"

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды по телефону обсуждали ситуацию с пленными 12 июля и 7 августа. Омбудсмены от Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных. От Украины значатся 150 человек, России - 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

5 осужденных в России украинцев Владимира Балуха, Павла Грыба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко доставили из колоний в СИЗО "Лефортово" в Москве. Эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

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"В отношении 5 осужденных решается вопрос о передаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".

29 августа в Москву привезли также украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм. Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться по новой схеме. Осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят в Украину и Россию с их копиями уголовных дел. За преступления будут судить заочно.